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На Эльбрусе погиб альпинист из Украины

По предварительным данным, мужчина находился на высоте 3500 метров.

На Эльбрусе погиб альпинист из Украины
На Эльбрусе погиб альпинист из Украины
Фото: risk.ru

На горе Эльбрус погиб альпинист из Украины. Об этом говорится в сообщении МЧС России от 5 мая.

"В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус на высоте 3500 метров мужчина 1985 г.р. при восхождении потерял сознание", - сообщили российские спасатели.

По предварительным данным, альпинист из Украины без признаков жизни.

Для эвакуации выдвинулись 14 спасателей и две единицы техники.

Эльбрус самая высокая горная вершина России и Европы. Ее высота составляет 5642 метра над уровнем моря.

В 2016 году при восхождении на Эльбрус погиб альпинист из Одессы. В 2017 году на Эльбрусе нашли тела трех украинских альпинистов, пропавших в 2004 году.

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