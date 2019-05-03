Создатель приложения LinguaLeo сознался в убийстве сестры

Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинение жителю Башкирии в убийстве сестры.

Об этом сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах уточнили, что речь идет об Айнуре Абдулнасырове - создателе приложения для изучения языков LinguaLeo.

"В отношении 34-летнего жителя Дюртюлинского района Башкирии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). С задержанным проведены первоначальные следственные действия, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении Следкома РФ.

Отмечается, что 2 мая мужчина в доме в селе Дюртюли поссорился со своей сестрой и нанес ей несколько ножевых ранений, от которых она умерла на месте. "Обвиняемый скрываться от правоохранителей не стал и сознался в содеянном", - сообщили в ведомстве.

Российские СМИ пишут, что сестре Абдулнасырова поставили диагноз "шизофрения" еще в 1996 году. В последнее время болезнь обострилась, и девушка нередко проявляла агрессию к окружающим.

Напомним, ранее полиция Кипра задержала первого в истории острова серийного убийцу.