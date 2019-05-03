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Канцлер Австрии продолжает выступать в поддержку "Северного потока - 2"

Австрия участвует в проекте как совладелец энергетической компании OMV.

Канцлер Австрии продолжает выступать в поддержку "Северного потока - 2"
Себастьян Курц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил, что официальная Вена продолжает поддерживать строительство газопровода "Северный поток - 2".

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером, передает Deutsche Welle.

По его словам, власти страны положительно относятся к проекту, поскольку Австрия участвует в нем как совладелец энергетической компании OMV.

"Мы считаем, что энергетическая безопасность очень важна", - сказал Курц, подчеркнув свою ответственность как канцлера.

В то же время, Курц отметил, что с пониманием относится к тому, что в этом вопросе могут быть различные точки зрения.

"Европейские политики в Брюсселе частично придерживаются другого взгляда на этот проект. Это меня не удивляет и не может разделить нас", - ответил он, комментируя намерение кандидата на пост главы Еврокомиссии Манфреда Вебера заблокировать проект "Северный поток - 2". В а преле Вебер заявил, что, если займет эту должность, то сделает все возможное, чтобы заблокировать строительство газопровода. Он выразил уверенность, что этот проект - "не в интересах Евросоюза", потому что он усилит зависимость ЕС от российского сырья.

Напомним, ранее в поддержку "Северного потока-2" выступила преемница Ангелы Меркель на посту главы Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр .

15 апреля ЕС окончательно принял антироссийские поправки к газовой директиве по "Северному потоку-2".

Газопровод "Северный поток 2" (Nord Stream 2) должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в РФ с потребителями в Германии, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

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