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Один из кандидатов в президенты Казахстана не сдал экзамен по языку

Общественный деятель Жуматай Алиев допустил 19 ошибок в письменном сочинении.

Один из кандидатов в президенты Казахстана не сдал экзамен по языку
Жуматай Алиев
Фото: Хабар 24

Один из кандидатов в президенты Казахстана не сдал экзамен на знание государственного языка и выбил из предвыборной гонки. Общественный деятель Жуматай Алиев допустил 19 ошибок в письменном сочинении, сообщает Tenginews.

Первым заданием на экзамене было написать сочинение на тему "Государство и религия", вторым – прочитать отрывок из романа "Путь Абая" Мухтара Ауэзова, а третьим – сделать доклад на свободную тему. На письменное задание кандидат потратил, по данным комиссии, "полтора часа, даже больше". Комиссия пришла к выводу, что претендент "не полностью владеет государственным языком"

После оглашения результатов экзамена ЦИК страны не допустил Алиева к участию в досрочных выборах.

Остальные кандидаты на пост президента сдали экзамен по казахскому языку ранее. На должность претендуют, в частности, и.о. президента Касым-Жомарт Токаев, представитель коммунистической партии Жамбыл Ахметбеков, политические деятели Дания Еспаева, Амиржан Косанов, Толеутай Рахимбеков и Садыбек Тугел, а также представитель федерации профсоюзов Амангельды Таспихов.

Экзамен по государственному языку для кандидатов в президенты в Казахстане внедрили в 2011 году. В 2015 году языковой экзамен не сдали шесть кандидатов.

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