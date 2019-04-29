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Назарбаев призвал Россию и Украину к миру

"Все войны и конфликты заканчиваются миром. И это когда-то закончится".

Назарбаев призвал Россию и Украину к миру
Нурсултан Назарбаев
Фото: EPA/UPG

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что его страна хочет мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной, пишет Tengrinews.kz.

"Казахстан известен как эффективный миротворец. Нам верят все ближние и дальние соседи. У нас проходят все эти исторические события. Наша страна внесла вклад в снижение напряженности вокруг Нагорного Карабаха, Пакистана и Индии, Ирана и Сирии, России и Турции. Мы хотим мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной. Все время я подключаюсь. Все войны и конфликты заканчиваются миром. И это когда-то закончится", - сказал Назарбаев в ходе XXVII сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Напомним, что Назарбаев, будучи президентом, несколько раз предлагал помочь в мирном урегулировании украинско-российской войны.

В декабре 2018 года в интервью телеканалу "Россия 24" он выразил уверенность, что у президента РФ Владимира Путина нет планов по захвату восточных земель Украины.

В марте 2019 года Назарбаев покину президентский пост.

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