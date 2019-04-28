​В Казахстане на пост президента баллотируются девять человек

В Казахстане 28 апреля в 18:00 по местному времени завершилось выдвижение кандидатов в президенты. Их общее количество составило 9 человек.

Об этом пишет Tengrinews.kz.

Среди подавших заявления - действующий президент Касым-Жомарт Токаев, выдвинутый правящей партией "Нур Отан".

Кроме него, в президенты баллотируются журналист Садыбек Тугел (движение "Орлы великой степи"), профсоюзный деятель Амангельды Таспихов (Федерация профсоюзов Казахстана), депутаты Дания Еспаева (партия "Ак жол") и Жамбыл Ахметбеков (Коммунистическая партия), общественный деятель Жуматай Алиев (общественное движение "Народная демография"), предприниматель Талгат Ергалиев (Союз строителей Казахстана), вице-министр сельского хозяйства Толеутай Рахимбеков (партия "Ауыл") и политический и общественный деятель, журналист Амиржан Косанов (национал-патриотическое движение "Судьба нации").

Выдвижение кандидатов началось 10 апреля и завершается в 18 часов 28 апреля. Регистрация кандидатов продлится до 18 часов 11 мая. Предвыборная агитация начнется сразу после окончания этапа регистрации и завершится за день до выборов.

Напомним, что внеочередные выборы президента Казахстана, в которых впервые не будет принимать участие Нурсултан Назарбаев, назначены на 9 июня.

Бессменный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул свой пост в марте 2019 года и передал власть председателю Сената Парламента Касыму-Жомарту Токаеву.

Очередные выборы президента Казахстана должны были состояться в 2020 году.