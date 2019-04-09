Внеочередные выборы президента Казахстана, в которых впервые не будет принимать участие Нурсултан Назарбаев, назначены на 9 июня.

Об этом сообщил в эфире местного телевидения Касым-Жомарт Токаев, который возглавил Казахстан после отставки Назарбаева.

"Согласно Конституции я принял решение о проведении внеочередных выборов президента 9 июня 2019 года... Казахстан – демократическое государство. И Президент будет избран согласно воле народа. Как действующий глава государства, я гарантирую, что выборы будут проведены честно, открыто, справедливо", - объявил Токаев.

Напомним, бессменный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул свой пост в марте 2019 года и передал власть председателю Сената Парламента Касыму-Жомарту Токаеву.

Очередные выборы президента Казахстана должны были состояться в 2020 году.