США объявили иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией

Соединенные Штаты квалифицировали элитное военное подразделение Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) как иностранную террористическую организацию.

Об этом 8 апреля объявил президент США Дональд Трамп, передает Голос Америки.

«Этот беспрецедентный шаг, осуществленный под руководством Госдепартамента, означает признание реальности, состоящей в том, что Иран – не только государство-спонсор терроризма, но также, что КСИР активно участвует (в террористической деятельности), финансирует и распространяет терроризм как инструмент государственной политики. КСИР – основное средство, с помощью которого иранское руководство направляет и реализует свою глобальную террористическую кампанию», – подчеркивается в заявлении президента.

Таким образом, Вашингтон впервые официально объявил вооруженные формирования зарубежного государства террористической группировкой, отмечает издание.

Критики этого решения предупреждают, что оно может привести к аналогичным действиям недружественных иностранных правительств в отношении представителей американских вооруженных сил и разведки.

Напомним, что, созданный после Исламской революции 1979 года для защиты шиитской клерикальной правящей системы, КСИР является самой мощной организацией в сфере безопасности Ирана. Корпус контролирует крупные сектора иранской экономики и оказывает огромное влияние на политическую систему страны.

США не раз обвиняли Иран в дестабилизации обстановки в Сирии, Ираке, Афганистане и Ливане. Непосредственно стражей они обвиняют в том, что они отправляют боевиков в Сирию, Ирак и Афганистан.