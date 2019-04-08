Лукашенко снова предсказал победу Порошенко на выборах

Президент Беларуси Александр Лукашенко, правильно предсказавший победителей первого тура президентских выборов в Украине, считает, что во втором туре выиграет Петр Порошенко.

Об этом он сказал в интервью турецкому агентству "Анадолу".

"После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко", - цитирует Лукашенко пресс-служба президента РБ.

"Одного я очень хорошо знаю. Второго я видел только в кино, я его как политика не знаю. Но я вам скажу от жизни: у нас с Порошенко был когда-то общий друг - это Михаил Саакашвили. Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом, конституцию поменял, еще что-то - начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах. Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать все для того, чтобы народ поддержал его", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что многие избиратели Зеленского голосовали за него в первом туре в качестве протеста. Лукашенко считает, что делать так не нужно.

"Пусть меня простят украинцы, но хочу им сказать: если не за кого голосовать, то и голосовать не надо. Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен, ведь украинцы такой тяжелый политический путь прошли за последние годы. Они уже наелись непонятных обещаний. Они, уже много раз рискуя, верили политикам и их поддерживали. И все время получалось наоборот. Последние годы опыт украинского народа - свидетельство тому, что нельзя рисковать. Если уж не получается, если не за кого голосовать - значит, повторные выборы. Мне кажется, это лучше, чем в очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться десять или более лет", - сказал Лукашенко.

Напомним, что 31 марта за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95%.