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Над российским Красноярском пролетело НЛО - вероятнее всего, метеорит

Информации о месте падения объекта пока нет.

Полет неопознанного объекта, похожего на метеорит, в небе над Красноярском зафиксировали жители города. Неизвестный объект попал в камеры видеорегистраторов.

Кадры полета в субботу вечером были опубликованы в социальных сетях. Видно, что в небе над Красноярском пролетает светящийся объект и исчезает после двух ярких вспышек.

В пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону сообщили, что не располагают данными об этом явлении. "Видео видели, у МЧС информации нет, угрозы населению и объектам жизнедеятельности нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

О месте падения объекта не сообщается.

Напомним, зимой 2013 года крупный метеорит упал в Челябинске. Тогда от последствий метеоритного дождя пострадали около 470 человек, были повреждены здания.

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