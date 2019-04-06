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Российские ракетные корабли провели стрельбы в Черном море

Пресс-служба Черноморского флота официально об учениях не сообщала.

Российские ракетные корабли провели стрельбы в Черном море
Фото: Цензор

Отряд кораблей Черноморского флота ВМФ России провел ракетные стрельбы в акватории Черного моря и вернулся в пункт базирования в оккупированный Севастополь. Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на начальника пресс-службы флота Алексея Рулева.

"Кроме ракетных катеров "Ивановец" и "Р-60", которые непосредственно выполняли ракетные стрельбы, в пункты постоянной дислокации вернулись 14 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота. Они принимали участие в закрытии морского полигона для обеспечения безопасности гражданского судоходства", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Черноморского флота официально об учениях не сообщала.

Ранее сообщалось, что Россия провела в оккупированном Крыму ракетно-зенитные учения.

Напомним, в прокуратуре АР Крым с июня 2014 года рассматривают 1506 производств относительно оккупации полуострова, в суд направлено 144 обвинительных акта.

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