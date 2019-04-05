Кремль помогал на парламентских выборах в Германии кандидату от "АдГ", - СМИ

Сотрудники Госдумы и администрации президента России участвовали в разработке стратегии победы на выборах в немецкий парламент для кандидата от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Маркуса Фронмайера.

К такому выводу пришли BBC, ZDF, Der Spiegel и La Repubblica, проводившие расследование на основе данных Центра "Досье" (некоммерческий проект российского оппозиционера Михаила Ходорковского). Об этом говорится на сайте Ходорковского МБХ-Медиа.

3 апреля 2017 года (за полгода до выборов) помощник депутата Госдумы от "Единой России" Виктора Шрейдера Петр Премьяк написал письмо двум высокопоставленным чиновникам администрации президента РФ, в котором описал методы работы на выборах в Германии. Адресатами письма были начальник управления АП РФ по внешней политике Александр Манжосин и начальник департамента Управления президента по внешней политике Сергей Соколов.

К письму был прикреплен документ под названием "Внешнеполитическая деятельность команды". В нем шла речь об "организации митингов, пикетов и других протестных акций в странах ЕС, направленных на дискредетацию событий или лиц, противостоящих внешнеполитическим трендам РФ". В конце документа был раздел, где называлось имя члена ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркуса Фронмайера, которого следует поддерживать на выборах в парламент. "В Бундестаге будет свой, абсолютно подконтрольный депутат", - говорилось в документе.

В итоге на выборах АдГ получила 12,6% голосов - партия стала третьей, что позволило ей создать в парламенте фракцию из 94 депутатов.

В Украине Фронмайер известен тем, что его помощник нанимал поляков для нападения на здание Общества венгерский культур в Ужгороде.