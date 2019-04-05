Порошенко предложил Зеленскому сдать анализы в медпункте "Олимпийского"
Порошенко предложил Зеленскому сдать анализы в медпункте "Олимпийского"
Зеленский хочет сдавать анализы в лаборатории своего сторонника
Зеленский хочет сдавать анализы в лаборатории своего сторонника
У Тимошенко отреагировали на предложение Зеленского о дебатах
У Тимошенко отреагировали на предложение Зеленского о дебатах
Зеленский позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и призвал пройти медосмотр
Зеленский позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и призвал пройти медосмотр
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским: Стадион - так стадион!
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским: Стадион - так стадион!
В Киеве при закладке мины под автомобиль сотрудника спецслужбы подорвался диверсант (обновлено)
В Киеве при закладке мины под автомобиль сотрудника спецслужбы подорвался диверсант (обновлено)
Нацгвардия оцепила территорию возле "Олимпийского" (обновлено)
Нацгвардия оцепила территорию возле "Олимпийского" (обновлено)
Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей дебатов
Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей дебатов
Порошенко разместил в Telegram-канале голосование о дебатах на стадионе
Порошенко разместил в Telegram-канале голосование о дебатах на стадионе
ГлавнаяМир

Кремль помогал на парламентских выборах в Германии кандидату от "АдГ", - СМИ

Маркус Фронмайер может быть абсолютно подконтрольным России.

Кремль помогал на парламентских выборах в Германии кандидату от "АдГ", - СМИ
Фото: EPA/UPG

Сотрудники Госдумы и администрации президента России участвовали в разработке стратегии победы на выборах в немецкий парламент для кандидата от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Маркуса Фронмайера.

К такому выводу пришли BBC, ZDF, Der Spiegel и La Repubblica, проводившие расследование на основе данных Центра "Досье" (некоммерческий проект российского оппозиционера Михаила Ходорковского). Об этом говорится на сайте Ходорковского МБХ-Медиа.

3 апреля 2017 года (за полгода до выборов) помощник депутата Госдумы от "Единой России" Виктора Шрейдера Петр Премьяк написал письмо двум высокопоставленным чиновникам администрации президента РФ, в котором описал методы работы на выборах в Германии. Адресатами письма были начальник управления АП РФ по внешней политике Александр Манжосин и начальник департамента Управления президента по внешней политике Сергей Соколов.

К письму был прикреплен документ под названием "Внешнеполитическая деятельность команды". В нем шла речь об "организации митингов, пикетов и других протестных акций в странах ЕС, направленных на дискредетацию событий или лиц, противостоящих внешнеполитическим трендам РФ". В конце документа был раздел, где называлось имя члена ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркуса Фронмайера, которого следует поддерживать на выборах в парламент. "В Бундестаге будет свой, абсолютно подконтрольный депутат", - говорилось в документе.

В итоге на выборах АдГ получила 12,6% голосов - партия стала третьей, что позволило ей создать в парламенте фракцию из 94 депутатов.

В Украине Фронмайер известен тем, что его помощник нанимал поляков для нападения на здание Общества венгерский культур в Ужгороде.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также