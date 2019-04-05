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НАТО согласовало пакет мер по усилению безопасности в Черном море

Новый пакет предусматривает обучение личного состава ВМС Украины, визиты в порты и обмен информацией.

НАТО согласовало пакет мер по усилению безопасности в Черном море
Фото: EPA/UPG

По итогам первой рабочей сессии встречи министров иностранных дел, посвященной 70-летию со дня основания альянса, был принят ряд мер для Украины и Грузии для усиления безопасности в регионе Черного моря.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил по окончании встречи в четверг, 4 апреля, передает DW.

По его словам, поддержка со стороны альянса может быть усилено благодаря обучению морских сил и береговой охраны, визитам кораблей НАТО в украинские и грузинские порты, проведению совместных учений и обмена информацией.

"Мы договорились о пакете мер с целью улучшения осведомленности о ситуации и усиления нашей поддержки Грузии и Украины", - рассказал генсек Альянса.

Столтенберг напомнил, что сейчас одна из морских групп альянса патрулирует Черное море, а учения с украинскими и грузинскими кораблями происходят прямо сейчас.

"Мы будем держать наш фокус и наше присутствие в этом важном регионе", - заявил генсек Альянса.

Накануне постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что агрессия в Керченском проливе подтвердила, что Москва перешла от гибридной агрессии к открытой вооруженной угрозе.

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