В США конгрессмены запросили налоговые декларации Трампа за шесть лет

Трамп не публиковал свои декларации ни во время предвыборной кампании, ни после вступления в должность президента.

Комитет по методам и средствам палаты представителей США потребовал от налогового управления опубликовать налоговые декларации президента Дональда Трампа и связанных с ним организаций за последние шесть лет.

Об этом сообщает The Washington Post.

Председатель комитета Ричард Нил обосновал свой запрос необходимостью проконтролировать, выполняет ли налоговое управление свои обязанности по проверке деклараций президента.

Отмечается, что законодательство США позволяет комитету требовать у ведомства для изучения любые налоговые декларации.

По данным издания, Трамп заявил своим советникам, что не собирается передавать конгрессу свои декларации и готов дойти с этим вопросом до Верховного суда. В отличие от своих предшественников, Трамп не публиковал декларации ни во время предвыборной кампании, ни после вступления в должность президента, объясняя это продолжающимся аудитом своих финансов.

Демократы, получившие с 2019 года большинство в палате представителей, начали в отношении Трампа ряд расследований по поводу его бизнеса и работы в Белом доме. Налоговые декларации, по их мнению, "могут дать ответы на многие вопросы".

Напомним, в 2016 году Трампа обвинили в неуплате налогов на протяжении 18 лет.