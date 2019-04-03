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В Сенате США предложили новые санкции против России

Предусмотрены ограничительные меры в банковском секторе, сферах энергетики и оборонной промышленности.

В Сенате США предложили новые санкции против России
Фото: kp.ua

Американские сенаторы демократ Крис ван Холлен и республиканец Марко Рубио внесли в Конгресс США законопроект, направленный на предотвращение вмешательства России в американские выборы. Законопроектом предусмотрены ограничительные меры в банковском секторе, сферах энергетики и оборонной промышленности.

Кроме того, законопроект предусматривает запрет на операции с российским внешним долгом, передает Bloomberg.

Согласно законопроекту, директор национальной разведки США должен будет в течение 30 дней после любых выборов федерального масштаба отчитаться, вмешивалась ли в них Россия или какое-либо другое иностранное государство. Если такое вмешательство было обнаружено, то в течение 10 дней предлагается вводить санкции.

В случае установления факта вмешательства РФ, законопроект предусматривает введение санкций против российских банков и энергетических компаний в течение 10 дней. В число банков, против которых авторы документа готовы ввести санкции, вошли "Сбербанк", "ВТБ", "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и "Внешэкономбанк".

Кроме того, законопроектом предусмотрено запрет всех транзакций с российским суверенным долгом, попадающих под юрисдикцию США. Также сенаторы предлагают заморозить все активы подпавших под санкции лиц в США.

В 2014 году в связи с присоединением Крыма и ролью, которую российские власти играли в украинском кризисе, США, а также Евросоюз ввели санкции против России. С тех пор они неоднократно ужесточались, а их действие продлевалось.

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