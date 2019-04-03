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Впервые в истории мэром американского города стала афроамериканка нетрадиционной ориентации

Лори Лайтфут возглавила третий по населению город Штатов - Чикаго.

Лори Лайтфут - мэр Чикаго
Фото: lightfootforchicago.com
Лори Лайтфут - мэр Чикаго

Мэром третьего по величине города США Чикаго стала 56-летняя Лори Лайтфут - бывший федеральный прокурор и практикующий юрист. Она является первой открытой лесбиянкой и первой афроамериканкой, которая займет эту должность. Об этом пишет агентство France Press.

Женщина победила Тони Преквинкл, которая также является афроамериканкой, с большим отрывом - ее поддержали 74% избирателей.

Жители Чикаго хотят, чтобы следующий мэр занялся решением основных проблем, волнующих город с населением 2,7 млн человек. Преимущественно это экономическое неравенство и насилие с применением оружия, которое забирает больше жизней, чем в других крупных американских городах.

По официальной статистике, в прошлом году в столкновениях банд и наркоторговцев были убиты более 550 человек.

Агентство отмечает, что с 1837 года в Чикаго только однажды мэром был афроамериканец, также только один раз мэром избирали женщину.

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