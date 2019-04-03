Россия открыла учебный вертолетный центр в Венесуэле

Россия открыла учебный центр в Венесуэле, чтобы помочь пилотам страны летать на военных вертолетах российского производства.

Об этом заявил российский государственный промышленный конгломерат "Ростех", передает Reuters.

""Ростех" заявил, что центр был открыт в четверг на прошлой неделе, в тот же день, когда Белый дом предупредил Москву и другие страны, поддерживающие Мадуро, против отправки войск и военной техники, заявив, что Соединенные Штаты будут рассматривать такие действия как "прямую угрозу" безопасности региона", - говорится в сообщении.

США, поддерживающие лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, выступили с предупреждением после того, как два самолета российских ВВС с почти 100 военнослужащими приземлились возле Каракаса.

В "Ростехе" заявили, что новый учебный центр, местоположение которого не раскрывается, был создан с помощью российских специалистов и предназначен для обучения венесуэльских пилотов российских боевых вертолетов Ми-35М, а также российских военных транспортных вертолетов.

Объект был открыт по контракту с венесуэльским государственным производителем оружия CAVIM.

Россия, которая также поставляла в Венесуэлу истребители, танки и системы противовоздушной обороны, отвергла критику США в отношении ее военного сотрудничества с Каракасом, заявив, что она не вмешивается во внутренние дела латиноамериканской страны и не представляет угрозы для региональной стабильности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "Россия должна уйти" из Венесуэлы и что "все варианты" открыты, чтобы заставить ее уменьшить свою помощь Мадуро, что повышает перспективу введения новых санкций США против Москвы.