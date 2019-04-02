​Українські вибори: ставки і реакція світу

Фото: EPA/UPG

Офіційний висновок міжнародних спостерігачів ОБСЄ, з яким погодились посли Великої сімки в Україні – перший тур виборів президента України був конкурентним і громадяни мали можливість вільного волевиявлення. «Ми можемо говорити, безумовно, що це були конкурентні вибори і була забезпечена можливість голосувати за того кандидата, якого обирав громадянин. Безумовно, все буде визначатися в другому турі», – зазначив спеціальний координатор організації, почесний президент ПА ОБСЄ Ілка Канерва.

Він також висловив надію, що вибори у другому раунді надихнуть українців «продовжити демократичний розвиток в світі і безпеку ... з європейськими цінностями».

Фото: EPA/UPG Ілка Канерва

В Києві не приховують, що задоволені такою оцінкою. «Міжнародна оцінка наших виборів є очікуваною, вони визнані вільними та демократичними – і це попри війну та гібридний вплив Росії», – розповів LB.ua високопоставлений дипломат МЗС України.

За його словами, в розмовах з українськими представниками західні партнери наголошують на важливості послідовної зовнішньої політики: продовження проєвропейського/проатлантичного курсу та важливих реформ. «Ми ж можем уже показати, що проросійскість та націоналізм не пройшли», – додав він.

«Наступного разу, коли російських посол почне нудіти моїм колегам з країн ЄС про владу націоналістів в Україні, у відповідь буду мовчки показувати результат єдиного кандидата від націоналістів у першому турі президентських виборів – 2% (дані екзит-полу)», – написав посол в Раді Європи Дмитро Кулеба в своєму Твіттері ще до оголошення офіційних результатів.

Прогнозованість проти невизначеності

Петро Порошенко за час своєї каденції зустрічався з багатьма лідерами іноземних держав, з деякими стосунки склались особливо тісні робочі і навіть дружні. А з деякими – не склались. І мінусом Порошенка деякі іноземні дипломати називають недотримання ним слова: Порошенко не завжди виконує те, що обіцяв західним колегам. Але на фоні свого нинішнього конкурента він залишається для багатьох зрозумілим партнером.

Фото: пресс-служба президента

З іншого боку західні лідери не можуть рахуватись з можливим президентством в Україні Володимира Зеленського, який здобув переконливу перемогу в 1 турі – усі намагаючись зрозуміти його сутність і майбутню поведінку як потенційного глави держави. Правда, поки відгуки щодо нього з боку іноземних партнерів йдуть назагал більш ніж скептичні.

Далі спробуємо зрозуміти яку ж позицію щодо основних кандидатів займуть в західних країнах після результатів першого туру.

США

Перед першим туром американці відмовились, за даними «Європейської правди», дати публічний сигнал, кого вони підтримують під час кампанії – чинного президента чи його опонентів. На нинішніх виборах США намагаються всіляко уникнути тих дій, які можна було б розцінити як заклик голосувати за Петра Порошенка – чи навпаки, проти нього.

Така показова нейтральність Штатів, ймовірно, збережеться і перед другим туром.

ЄС

Натомість ЄС, всупереч власним традиціям, звичці та практиці, на цих виборах підіграв одному з кандидатів – Петру Порошенко. 20 березня він відвідав Брюссель із доволі несподіваним візитом. Українську делегацію разом приймали всі три найвищих європейських посадовці: президент Єврокомісії, президент Європейської ради та президент Європейського парламенту. Навіть на повноцінних самітах з іноземними лідерами вони нечасто збираються всі разом – але заради Порошенка знайшли час. Тому тепер також не виключається подібні «паси».

Фото: president.gov.ua Голова Європейської Ради Дональд Туск , президент України Петро Порошенко та Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер під час Саміту Україна-ЄС у Брюсселі, 20 березня, 2019.

Німеччина

Про тісні робочі стосунки Петра Порошенка з Ангелою Меркель відомо давно. «Повірте на слово: нема жодного лідера іншої держави як наш президент, з ким би німецький лідер говорила би по телефону частіш. Так що особистий контакт є – і він надзвичайно тісний», – говорив раніше в інтерв'ю LB.ua посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Завдяки цьому контакту став можливим візит Меркель в Київ якраз напередодні початку сезону політичної турбулентності – перед президентською кампанією 1 листопада 2018 року. Цей крок команда чинного президента оцінює як сигнал підтримки.

Ось і зараз, одразу після 1 туру Порошенко і Меркель провели телефонну розмову, в ході якої лідер Німеччини привітала Порошенка з виходом в 2 тур виборів. Мало того, за інформацією LB.ua, зараз готується візит Порошенка в Берлін – як прояв його підтримки Німеччиною в передвиборчій боротьбі.

Італія

Політики цієї країни – в МЗС та парламенті, обмежились загальними коментарями про загально демократичний характер виборів та необхідність пройти таким чином і другий тур.

Експерти ж пишуть про різне – як власне і в Україні. «Хто для них краще – Порошенко чи Зеленський, так прямо казати уникають. Але помітно, що це залежить від того, як співрозмовник ставиться до місцевого актора Бепе Грілло. Тобто українські кандидати оцінюються через призму своїх симпатій або антипатій до місцевого руху «П’ять зірок»», – говорить LB.ua український дипломат.

Фото: EPA/UPG

Австрія

У Відні ставлення до лідерів президентських перегонів ще не сформували.

Але про тендецію можна судити з сьогоднішнього заголовку в центральній пресі - "Зеленський. Комедіант, який несе надію".

«Вони точно знають, що Порошенко їм не подобається. Але й популізм їм теж не подобається. І невизначеність теж. Тому вони все ж таки хочуть вірити, що Зеленський – це щось добре», – розповів LB.ua інформований співбесідник МЗС України.

Свою нелюбов до Порошенка дипломат пояснив тим, що «українці, з якими спілкуються австрійці, лають його вже не перший рік». «Росіяни інвестували мільярди, щоб зруйнувати його (Порошенка) репутацію. Це даремно не проходить», – говорить дипломат.

Ізраїль

Політики Ізраїлю результатом першого туру виборів в Україні здивовані. «Але сподіваються на перемогу здорового глузду. Хто з них – Порошенко чи Зеленський, для Ізраїлю краще? Порошенко сприймається тут дуже позитивно, у нього гарні робочі зв’язки з Нетаньяху і рештою політиків. Зеленський же для них – «темна конячка»», – говорить LB.ua український дипломат, який займається цим регіоном.

Щодо публікацій ізраїльських ЗМІ на тему першого туру виборів президента України, то більшість з них зосереджені на темі єврейської національності Володимира Зеленського. Зокрема, провідне англомовне видання «Jerusalem Post» розмістило публікацію, назвавши її «єврейський комік отримав більшість у першому турі президентських виборів в Україні».

Фото: Макс Левин

«The Times of Israel» також вказало на національність переможця першого туру. Водночас видання зазначає, що сам Зеленський відмовляється коментувати свою релігійну ідентичність. Також видання не оминає теми звинувачень на адресу Зеленського, що він виступає як фронт для інтересів українсько-єврейського бізнесмена Ігоря Коломойського.

Портал «YNet» пише про Зеленського як про особу, яка повинна переконати виборців, що він здатний очолити країну, яка наразі у війні та в «центрі боротьби Заходу» з Москвою. Видання також пише, що зараз інвестори стежать чи буде готовий новий президент підштовхнути реформи, необхідні для того, щоб зберегти країну в програмі МВФ.

Ізраїльський російськомовний портал «Детали» розмістив інтерв’ю з головним редактором видання «Єврейський оглядач», президентом Асоціації єврейських ЗМІ України М.Френкелем, назвавши статтю «Вибори в Україні: «єврейське питання» поступилося місцем «російській загрозі». В інтерв’ю зазначено, що жоден з кандидатів в президенти не намагався «розіграти єврейську карту», що, на думку співрозмовника, пов’язано з тим, що наразі «все затьмарила російська загроза. Зараз головний ворог України – Росія, і єврейська тема відступила в тінь».

Угорщина

На відміну від більшості країн Європи і світу, які розглядають вибори в Україні як ризик – ризик зміни знайомого Порошенка на популістів, влада Угорщини розглядає українські вибори як шанс – шанс змінити двосторонні відносини на свою користь.

Вся сучасна політика Угорщини (в уніон з Росією) щодо України направлена на максимальну розкачку ситуації в Закарпатті, створення там критичної маси лояльного Будапешту населення в прикордонній з нею регіоні, а також створення у населення регіону максимальної неприязні до центральної влади в Києві – підігріваючи сепаратистські настрої.

«Поки Україну очолює нинішній президент, розпалювання ненависті проти угорців з боку української держави не припиниться…». І тільки «після чергових виборів президента України ця ситуація може змінитись», – заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто.

Фото: EPA/UPG Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто

Його начальник прем’єр-міністр Віктор Орбан також заявляв раніше, що тільки після українських президентських виборів можна буде говорити, чи продовжиться нинішній курс угорської політики щодо України. Мало того, він визнавав, що спілкується з «потенційними переможцями» виборів. Але навряд чи це був Зеленський, експерти говорили що це була команда Юлії Тимошенко – яка наразі свій президентський шанс втратила.

Тому симпатії Будапешту у 2 турі очевидні – угорські політики очікують на зміну влади в Києві. І мало того - на пару з росіянами, докладають зусилля для цього.

Молдова

В Молдові пильно слідкують за ситуацією в Києві і за долею Петра Порошенка. Насамперед тому, що лідер правлячої Демпартії та по сумісництву місцевий олігарх Влад Плахотнюк – бізнес-партнер та особистий друг українського президента. Проте офіційної реакції з Кишинева поки нема - місцеві політики теж в очікуванні остаточних результатів українських виборів. Тим більше, що у них самих власних проблем багато: в країні триває політична криза, після виборів не можуть сформувати уряд. Наразі йде мова про створення або технічного уряду і навіть можливість дочасних виборів в парламент.

Сербія

Традиційно мовчить і офіційний Бєлград. Українські дипломати прогнозують, що серби визнають будь-який результат і оголосять про це після Москви та Брюсселя.

В той же час в їх мас-медіа продовжує домінувати кремлівська пропаганда, передруковуючи тези з російських ЗМІ.

Неофіційно ж сербські політики та експерти кажуть, що вибори в Україні демократичні. При цьому вони сподівались на лідерство Порошенка. «Серби звикли, що влада має бути сильною: як Путін чи Вучич. І щодо України вони мислять так само», – говорить експерт по регіону.