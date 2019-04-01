Глава МИД Германии опоздал на встречу в ООН из-за поломки самолета

Маас застрял во второй раз за последние два месяца.

Новая неисправность самолета правительства ФРГ заставила немецкого министра иностранных дел Хайко Мааса изменить свои планы во время визита в Нью-Йорк в понедельник, 1 апреля. Во время посадки у воздушного судна А340 "Конрад Аденауэр" производства европейского концерна Airbus лопнуло одно из колес шасси, сообщает DW.

В связи с этим немецкая делегация пропустила ряд встреч в штаб-квартире Организации объединенных наций, посвященных тому, что с 1 апреля Германия на месяц возглавила Совет безопасности ООН. Так, совместное выступление с французским министром иностранных дел Жаном-Ивом Ле Дрианом пришлось перенести.

Маас пропустил также консультации представителей Совбеза ООН и других заинтересованных сторон по защите работников гуманитарных миссий.

Время ожидания на борту самолета министр использовал для общения с представителями пресс-пула, путешествовавших вместе с ним. Оставить самолет представители немецкой делегации смогли только через час после посадки.

Авария произошла несмотря на то, что воздушное судно совсем недавно проходило основательный технический осмотр. Именно поломка "Конрада Аденауэра" стала причиной того, что канцлер ФРГ Ангела Меркель была вынуждена лететь на саммит Большой двадцатки в аргентинском Буэнос-Айресе рейсовым самолетом и серьезно опоздала на его открытие.

28 февраля Маас из-за технической неисправности правительственного самолета не смог вылететь из столицы Мали Бамако. Тогда забирать немецкую делегацию из африканской страны пришлось другим правительственным самолетом А340 "Теодор Гойс". А в январе, например, из-за проблемы с самолетом отложили вылет немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера из Эфиопии.