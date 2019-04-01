​Порошенко выиграл выборы за границей

За него проголосовали 38,58%, за Зеленского - 26,14%

В заграничном избирательном округе на выборах президента Украины победу одержал действующий глава государства Петр Порошенка.

Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

По результатам 98,2% обработанных протоколов Порошенко поддержали 38,58% из проголосовавших иностранных украинцев.

Самый большой процент он получил в Таиланде (57%), Австралии (55%), Черногории (53,60%), Индии (51,72%), Ирландии (57%), Норвегии (59,33%), Нидерландах (58,82%), на Кипре (50,81%) и других странах.

Владимир Зеленский на втором месте - ему отдали свой голос 26,14%. Он победил на украинских участках в таких странах, как Грузия, Катар, Иордания, Кыргызстан, Армения, Латвия, Беларусь, Куба, Польша, Словакия, Сербия и Туркменистан.

На третьем месте находится Анатолий Гриценко (10.61%), Игорь Смешко на четвертом (6,66%).

Юлия Тимошенко стала шестой с 4,26% поддержки.

Всего за рубежом был открыт 101 заграничный избирательный участок.

Участие в голосовании приняло 53 126 украинцев.