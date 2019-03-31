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Глава "Газпрома" ​отрицает задержку "Северного потока-2" из-за позиции Дании

Миллер уверен, что газопровод запустят в запланированные сроки.

Глава "Газпрома" ​отрицает задержку "Северного потока-2" из-за позиции Дании
Алексей Миллер
Фото: EPA/UPG

Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер уверен, что строительство газопровода "Северный поток - 2" завершится в 2019 году.

Об этом он заявил в интервью российским СМИ, передает "Интерфакс".

"Все те заявления, которые делались в последнее время, они не соответствуют действительности. И в общем и целом, нет никаких каких-то фатальных юридических препятствий, которые бы не позволили нам сейчас говорить о том, что мы можем завершить строительство "Северного потока - 2" до конца девятнадцатого года", - сказал Миллер в эфире телепрограммы "Москва. Кремль. Путин".

Морской газопровод "Северный поток - 2" мощностью 55 млрд кубометров в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

В октябре 2018 года Миллер говорил, что "Газпром" готов начать поставки газа по "Северному потоку - 2" с 1 января 2020 года.

На этой неделе энергетическое агентство Дании запросило у оператора проекта газопровода "Северный поток - 2" дополнительную экологическую оценку основного маршрута прохождения газопровода, к югу от острова Борнхольм. При этом обе заявки на прохождение газопровода - и с севера, и с юга острова - по-прежнему находятся на рассмотрении властей Дании.

Напомним, 27 марта глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил об отказе Дании согласовать маршрут газопровода "Северный поток-2". По его словам, это проект не остановит, однако, запустить его с 1 января Россияне успеет.

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