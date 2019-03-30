В Катовице открыли украинское консульство

Это 12-е украинское почетное консульство в Польше.

В польськом Катовице открыли Почетное украинское консульство. Об этом в субботу, 30 марта, сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в своем Twitter.

В м. Катовіце, столиці Сльонського воєводства Польщі, офіційно відкрили Почесне консульство України, яким керуватиме д-р мед. Ярослав Вєчорек. Це вже 12-те українське почесне консульство на карті Польщі. pic.twitter.com/aWg4Z8RoIt — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) 30 березня 2019 р.

"В Катовице, столице Шленского воеводства Польши, официально открыли Почетное консульство Украины, которым будет руководить д-р мед. Ярослав Вечорек. Это уже 12-е украинское почетное консульство на карте Польши", - написал Дещица.

Ранее Дещица анонсировал открытие еще двух украинских консульств - в Кельце и Вроцлаве.

Так, на сегодня в Польше функционирует четыре генконсульства (в Гданьске, Варшаве, Кракове и Люблине) и 12 почетных консульств в различных регионах страны.