Расследование Мюллера о вмешательстве России в американские выборы обнародуют в апреле

Текст отчета о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера относительно возможного вмешательстве России в выборы президента США 2016 года опубликуют в апреле. Об этом сообщил министр юстиции США Уильям Барр в письме к руководству юридических комитетов Конгресса США, опубликованном в пятницу, 29 марта, передает Deutsche Welle.

По словам американского чиновника, текст расследования на 400 страницах появится не позднее середины апреля, "или раньше".

Барр заявил, что "вскоре каждый сможет прочитать его".

Относительно содержания расследования, то некоторые места текста нужно изменить, прежде чем публиковать, подчеркнул глава американского минюста в письме комитетам Конгресса. Речь идет среди прочего о тайной информации, а также источниках из спецслужб и те данные, которые нельзя публиковать в соответствии с законодательством.

Он также рассказал, что 1 и 2 мая этого года он намерен появиться в Конгрессе, чтобы выступить перед юридическими комитетами обеих палат Конгресса США относительно результатов расследования Роберта Мюллера.

Ранее сообщалось, что двухлетнее расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило доказательств сговора между Дональдом Трампом и Россией и не смогло прийти к выводу по поводу возможного препятствования правосудию со стороны президента.