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На побережье Франции зафиксировали рекордную гибель дельфинов

За три месяца побит рекорд 2018 года, когда число погибших особей было самым высоким за 40 лет.

На побережье Франции зафиксировали рекордную гибель дельфинов
Фото: EPA/UPG

С начала года на атлантическое побережье Франции выбросило рекордное количество погибших дельфинов. Исследователи зафиксировали по меньшей мере 1100 мертвых особей, сообщает в пятницу телеканал France 24.

"Это число еще никогда не было таким большим. Всего за три месяца был побит рекорд прошлого года, когда число погибших особей было самым высоким за 40 лет", - сообщил изданию Вилли Добин из национального центра научных исследований La Rochelle.

Зоозащитники обеспокоены массовой гибелью животных. Ихтиологи считают, что 90% найденных дельфинов погибли в результате попадания в рыболовные сети. С дельфинами, запутавшимися в сетях, поступают самым варварским образом: отрезают плавники и выбрасывают. При этом специалисты пока не могут объяснить, почему всплеск гибели пришелся именно на текущий год.

Активисты движений по защите животных требуют от министерства экологии Франции запустить национальную инициативу по спасению дельфинов. Под их давлением глава французского минэкологии Франсуа де Ружи предложил один из вариантов. Он заключает в установке на судах ультразвуковых аппаратов в районах рыбного промысла, что должно отпугивать дельфинов от мест добычи. В ответ активисты заявляют, что эти устройства бесполезны, так как рыболовы их не включают, опасаясь отпугнуть ценную рыбу.

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