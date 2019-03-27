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Во Франции три министра ушли в отставку

Члены правительства покидают свои посты в связи с планами участвовать в выборах.

Во Франции три министра ушли в отставку
Фото: EPA/UPG

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что три члена правительства покидают свои посты, сообщает AFP.

Правительство покидает министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо, госсекретарь по вопросам цифровых технологий при министерстве экономики и финансов Мунир Мажуби и официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво, работающий в ранге госсекретаря при премьере, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным местных СМИ, уход Луазо связан с ее участием от партии "Вперед, Республика!" в выборах в Европарламент, которые пройдут 26 мая.

В свою очередь Бенжамен Гриво и Мунир Мажуби являются потенциальными кандидатами от партии "Вперед, Республика!" на пост мэра Парижа.

Мажуби сообщил, что решение об отставке было принято после обсуждений с президентом и премьером страны.

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