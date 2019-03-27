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При взрыве в Стокгольме пострадали пять человек

Полиция исключила версию теракта.

При взрыве в Стокгольме пострадали пять человек
Фото: golos.ua

При взрыве в Стокгольме пострадали пять человек. Полиция исключает версию теракта, сообщает Associated Press.

По данным агентства, взрыв неустановленного предмета произошел около полуночи в промышленном здании в шведской столице. Ранения получили пять человек: двоим понадобилась госпитализация, трое получили медицинскую помощь на месте.

Сообщается также, что в здании выбиты стекла, как и в соседнем отеле, повреждения получили несколько автомобилей, припаркованных неподалеку.

"Ничто не указывает, что это террористическая атака. На это указывает и время происшествия. Это может несчастный случай или что-то еще, но не террор", - цитирует агентство представителя полиции.

Район взрыва был перекрыт, и на месте происшествия работали криминалисты. Арестов или розыска по факту взрыва не объявляли.

Напомним, на прошлой неделе при взрыве на химическом заводе в Китае погибли 64 человека, более 600 получили ранения.

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