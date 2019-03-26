Гуайдо назвал присутствие военных РФ в Венесуэле нарушением конституции

Он предположил, что в Каракасе "не доверяют собственной армии".

Присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию этой страны. Об этом заявил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, передает Интерфакс-Украина.

"Они привозят к нам иностранных военных. Раньше они говорили, что гумпомощь (планы Гуайдо ввезти гумпомощь США в Венесуэлу - ред.) - это предлог для того, чтобы ввести иностранных военнослужащих. А теперь - они уже сами привозят к нам иностранных военных", - сказал Гуайдо, выступая в Национальной ассамблее Венесуэлы.

Он предположил, что в Каракасе пошли на такой шаг, "так как не доверяют собственной армии".

Лидер оппозиции также обвинил власти в том, что, развивая сотрудничество с Россией по военной линии, они, в то же время, не занимаются внутренними проблемами страны.

"Режим предпочитает приводить российских военных, а не открывать электростанции", - сказал он, намекая на произошедший на этой неделе очередной "блэкаут" в Венесуэле.

Ранее в Организации американских государств (ОАГ) раскритиковали присутствие на венесуэльской территории российских военных.

"Недопустимо, чтобы власти иностранного государства имели программы по сотрудничеству в военной сфере с узурпирующим власть режимом", - отмечается в коммюнике этой организации.

В ОАГ считают, что подобное военное присутствие в Венесуэле неконституционно, потому что не было одобрено Национальной ассамблеей Венесуэлы, которую возглавляет Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом. В частности, в организации критикуют и недавнее прибытие группы российских военных в аэропорт Каракаса.

23 января Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. США, Канада, многие страны Европы, включая Украину, признали полномочия Гуайдо как временного главы государства. Россия, Беларусь и Китай выступили в поддержку Мадуро.