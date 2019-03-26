Политзаключенный Балух находится в изоляторе в Твери

Украинский политзаключенный Владимир Балух находится в изоляторе российской Твери. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на данные "Крымской правозащитной группы".

По информации защитника, Балух до сих пор не распределен в колонию. Ожидается, что политзаключенного отправят в Исправительную колонию №4 города Торжок.

Напомним, 25 января подконтрольный России суд в Керчи отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.

14 марта российская журналистка и гражданский активист Виктория Ивлева сообщила, что этапированный из оккупированного Крыма осужденный украинский активист Владимир Балух "нашелся" в российском Ярославле.