Зоны риска. Есть ли жизнь после первого тура?
Зоны риска. Есть ли жизнь после первого тура?
Украине могут быть засчитаны технические поражения за матчи с Португалией и Люксембургом, - юрист CAS (обновлено)
Украине могут быть засчитаны технические поражения за матчи с Португалией и Люксембургом, - юрист CAS (обновлено)
Украина на характере обыграла Люксембург и возглавила отборочную группу Евро-2020 (обновлено)
Украина на характере обыграла Люксембург и возглавила отборочную группу Евро-2020 (обновлено)
Порошенко подаст в суд на "1+1" "за распространение фейков" (обновлено)
Порошенко подаст в суд на "1+1" "за распространение фейков" (обновлено)
Нацполиция решила заменить автоматы Калашникова немецкими MP5
Нацполиция решила заменить автоматы Калашникова немецкими MP5
В матче отбора Евро-2020 принципиальные соперники – сборные Голландии и Германии закрутили лихую интригу (обновлено)
В матче отбора Евро-2020 принципиальные соперники – сборные Голландии и Германии закрутили лихую интригу (обновлено)
В Киеве начали демонтаж моста к скандальной стройке на Осокорках
В Киеве начали демонтаж моста к скандальной стройке на Осокорках
​В России показали "перебежчика из СБУ" (обновлено)
​В России показали "перебежчика из СБУ" (обновлено)
Голкипер "Динамо" установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии
Голкипер "Динамо" установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии
ГлавнаяОбществоЖизнь

Политзаключенный Балух находится в изоляторе в Твери

Украинец ожидает распределения в колонию.

Политзаключенный Балух находится в изоляторе в Твери
Владимир Балух
Фото: facebook.com/crimeahrg

Украинский политзаключенный Владимир Балух находится в изоляторе российской Твери. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на данные "Крымской правозащитной группы".

По информации защитника, Балух до сих пор не распределен в колонию. Ожидается, что политзаключенного отправят в Исправительную колонию №4 города Торжок.

Напомним, 25 января подконтрольный России суд в Керчи отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.

14 марта российская журналистка и гражданский активист Виктория Ивлева сообщила, что этапированный из оккупированного Крыма осужденный украинский активист Владимир Балух "нашелся" в российском Ярославле.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также