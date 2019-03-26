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За пять лет существования Нацгвардии в зоне ООС погибли 219 военнослужащих

Военных поздравили первые лица страны.

За пять лет существования Нацгвардии в зоне ООС погибли 219 военнослужащих
Фото: http://vv.gov.ua/

219 военнослужащих Национальной гвардии Украины, созданной пять лет назад, погибли на Донбассе, 812 получили ранения и травмы, 14 числятся пропавшими без вести. Об этом сегодня сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

На своей странице в Фейсбуке Шевченко указал, что среди нацгвардейцев - 34 тыс 495 участников боевых действий, 1364 отмечены государственными наградами, в частности 188 посмертно, три Героя Украины (посмертно) – генерал-майор Сергей Кульчицкий, лейтенант Богдан Завада, солдат Евгений Тельнов.

В настоящее время в Национальной гвардии 45 тыс личного состава (законом предусмотрено увеличение при необходимости до 60 тыс).

В годовщину создания Нацгвардии военнослужащих поздравили первые лица страны.

"Именно вы одними из первых стали на защиту неприкосновенности государства. Именно вы одними из первых дали отпор российской агрессии против Украины и подставили братское плечо Вооруженным силам, которые тогда только начали возрождаться", - написал президент Украины Петр Порошенко на странице в Фейсбуке.

Он поблагодарил нацгвардейцев за службу народу Украины.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что пять лет назад честь, мужество и закон объединили правоохранителей-профессионалов в деле обороны и безопасности родной страны.

"Сегодня Национальная гвардия - это действенная сила, которая выполняет сложные боевые операции и поддерживает порядок на улицах мирных украинских городов. Ее история тесно переплетена с историей новой Украины, которую мы строим вместе", - написал глава правительства в Фейсбуке.

Напомним, Национальная гвардия Украины была создана 26 марта 2014 года.

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