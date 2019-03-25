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Судья, вынесший приговор Януковичу, получил письмо с угрозами

Письмо отправлено с электронного ящика на бесплатном почтовом сервисе.

Судья, вынесший приговор Януковичу, получил письмо с угрозами
Слева-направо: Судьи Оболонского районного суда Константин Васалатий, Владислав Девятко и Максим Титов зачитывають приговор Викт
Фото: EPA/UPG

Глава Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко, который, в частности, вел дело Виктора Януковича, заявляет о получении письма с угрозами с электронной почты под названием "С14". Соответствующее заявление опубликовано на сайте Высшего совета правосудия.

"Во исполнение требований закона сообщаю, что 18 марта 2019 года в 11:14 в адрес Оболонского районного суда Киева inbox@ob.ki.court.gov.ua с электронной почты C14UA@i.ua пришло электронное сообщение с заголовком "Чекай сволото" и с вложением угрожающего содержания", - сказано в заявлении.

Судья Девятко расценивает данный факт как уголовное правонарушение, а именно - угроза насилием судье в связи с осуществлением им правосудия. Он просит Высший совет правосудия и Генеральную прокуратура расследовать данный инцидент.

Ранее глава националистической организации "С14" Евгений Карась 20 марта в своем профиле в социальной сети Facebook опроверг причастность организации к рассылке данных писем.

"Кто-то от имени С14 разослал письма. В десятки судов и прокуратур Украины. Теперь сотрудников оперативных и оперативно-технических служб легально отправят на "прослушку" и слежку за активистами С14. Во всех регионах Украины", - отметил он.

Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал и назначил залог 115 тыс. гривен для полицейского Василия Мельникова, подозреваемого в избиении активиста националистической организации С14 возле Подольского районного отдела полиции в Киеве.

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Источник: "Украинские новости"
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