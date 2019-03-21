Суд продлил меру пресечения блогеру Барабошко

Блогер проходит как подозреваемый по делу об организации секс-скандала с участием Александра Варченко.

Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения блогеру Александру Барабошку, подозреваемому в организации "секс-скандала" с участием Александра Варченко и студентки КПИ. Об этом сообщила сам Барабошко на своей странице в Фейсбуке.

Блогер написал, что срок меры пресечения заканчивался 24 марта, поэтому прокуроры обратились в суд с просьбой о его продлении.

"Приведенные аргументы традиционно были не такими убедительными, как, например, у Мангера, а следовательно уважаемых людей восстанавливают в должностях, а мне продлевают меру пресечения. На этот раз до 29 апреля", - написал он.

Напомним, Барабошко взяли под стражу с правом внесения залога. 3 декабря по Барабошко внесли залог в размере 3 миллиона гривен. На следующий день он вышел из СИЗО.

7 ноября 2018 года на странице студентки Натальи Бурейко в Фейсбуке появилась информация о домогательствах и угрозах со стороны замглавы департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александра Варченко. Позже оказалось, что скандал сфабрикован, в его организации подозревают блогера Барабошко и политтехнолога Владимира Петрова. Пострадавший от фейка Александр Варченко является супругом первого замглавы ГБР Ольги Варченко.