Прокуратура попросила для Лусварги 14 лет лишения свободы

Павлоградский районный суд Днепропетровской области продлил срок содержания под стражей для бразильца Рафаэля Лусварги до 16 мая. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Сегодня в суде состоялись дебаты в деле об участии Лусварги в деятельности террористических организаций. В ходе прений прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с конфискацией имущества.

ЛУсварги признал вину в части своей деятельности в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, однако отрицал участие в террористических организациях.

Напомним, Лусварги был осужден уже в январе 2017 года к 13 годам тюрьмы, но в августе 2017 года приговор отменили и назначили новое рассмотрение дела. Одна из причин - нарушение подсудности. Рассматривать дело Лусварги должен был не Печерский суд Киева, а Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.

После отмены приговора бразильца на свободу не выпустили. Ему продлили меру пресечения, и Лусварги остался под стражей в Киевском следственном изоляторе. В декабре 2017 года Лусварги выпустили из-под стражи под личное обязательство, по которому он не мог покидать пределы Киева, должен был сообщать суду об изменении своего места жительства, а также являться в суд по первому требованию.

В конце апреля 2018 года выяснилось, что Лусварги живет в Свято-Покровском Голосеевском монастыре. Активисты организации С14 задержали бразильца в мае 2018 года и доставили в СБУ, с 7 мая он находится под стражей.

Лусварги обвиняют в том, что с сентября 2014 года по май 2015 года он находился в составе подразделения боевиков "ДНР" "Викинг" и выполнял функции управляющего ротой, инструктора и разведчика, а также принимал участие в боевых действиях в Донецкой области.