В центре Киева подожгли магазин "Рошен" (обновлено)
В центре Киева подожгли магазин "Рошен" (обновлено)
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
"Пробка" на проспекте Победы в Киеве достигла 5 километров из-за ремонта на Шулявке
"Пробка" на проспекте Победы в Киеве достигла 5 километров из-за ремонта на Шулявке
В Киеве подожгли магазин "Рошен" возле станции метро "Героев Днепра"
В Киеве подожгли магазин "Рошен" возле станции метро "Героев Днепра"
Выбирая зло
Выбирая зло
Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Президент Казахстана Назарбаев заявил об отставке
Президент Казахстана Назарбаев заявил об отставке
В Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейских
В Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейских
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
ГлавнаяОбществоВойна

На Авдеевском направлении военные сбили второй беспилотник боевиков

Накануне в этом же районе украинские бойцы обезвредили разведывательный дрон.

Украинские военные сбили самодельный ударный беспилотный летательный аппарат в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщил пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

"На донецком направлении враг пытался применять самодельный ударный БПЛА для нанесения потерь воинам Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Фото: БПЛА боевиков, сбитый на Авдеевском направлении

Украинские военнослужащие поставили дрону помехи средствами радиоэлектронной борьбы и в дальнейшем повредили его огнем из стрелкового оружия.

Напомним, это уже третий БПЛА боевиков, перехваченный украинскими военными за последние несколько дней - два беспилотника сбиты над позициями вблизи Авдеевки (Донецкое направление), третий - вблизи Водяного (Мариупольское направление). Дроны переданы специалистам для изучения собранной ими информации.

Накануне украинские военные провели успешные испытания турецкого беспилотника "Байрактар" в Житомирской области.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также