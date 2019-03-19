На Авдеевском направлении военные сбили второй беспилотник боевиков

Накануне в этом же районе украинские бойцы обезвредили разведывательный дрон.

Украинские военные сбили самодельный ударный беспилотный летательный аппарат в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщил пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

"На донецком направлении враг пытался применять самодельный ударный БПЛА для нанесения потерь воинам Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Фото: БПЛА боевиков, сбитый на Авдеевском направлении

Украинские военнослужащие поставили дрону помехи средствами радиоэлектронной борьбы и в дальнейшем повредили его огнем из стрелкового оружия.

Напомним, это уже третий БПЛА боевиков, перехваченный украинскими военными за последние несколько дней - два беспилотника сбиты над позициями вблизи Авдеевки (Донецкое направление), третий - вблизи Водяного (Мариупольское направление). Дроны переданы специалистам для изучения собранной ими информации.

Накануне украинские военные провели успешные испытания турецкого беспилотника "Байрактар" в Житомирской области.