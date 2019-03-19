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​Украина хочет внести в перечень ЮНЕСКО уникальные пещеры в Тернопольской области

"Подобной системы пещер больше нет на европейском континенте".

​Украина хочет внести в перечень ЮНЕСКО уникальные пещеры в Тернопольской области
Пещеры в Тернопольской области
Фото: menr.gov.ua

Украина предлагает внести к объектам всемирного природного наследия ЮНЕСКО уникальные пещеры в Тернопольской области.

Об этом сообщил министр экологии Остап Семерак, сообщается на сайте министерства.

Министр подчеркнул, что в области находится уникальная система пещер и среди них - крупнейшая в мире гипсовая пещера "Оптимистическая".

"Тернопольщина известна всему миру своими уникальными природными объектами. Подобной системы пещер больше нет на европейском континенте. Похожие пещеры есть только на территории Соединенных Штатов Америки. Думаю, никого не надо убеждать, что такие объекты природы на самом деле принадлежат не одной стране, а являются естественным богатством человечества, поэтому мы инициировали занесения тернопольских пещер к объектам всемирного природного наследия ЮНЕСКО", - отметил Семерак.

Он отметил, что Минприроды провело предварительные консультации с Институтом геологических наук, а также к этому процессу привлечена Тернопольская ОГА.

Фото: menr.gov.ua

В общем система пещер Тернопольщины насчитывает более сотни пещер. Среди них: Озерная (Голубые озера) - 83 км 400 м, Мельницы - 14 км 330 м, Вертеба - 7 км 820 м и много других, расположенных неподалеку. Большинство этих пещер имеют статус памятников природы общегосударственного или местного значения и входят в состав национального природного парка "Днестровский каньон".

Отмечается такэе, что Национальная комиссия Украины ЮНЕСКО поддержала предложение объявить 2025 год Международным годом пещер и карста.

Напомним, ранее КГГА решила номинировать Крещатик на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

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