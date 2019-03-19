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Возле ВККСУ неизвестные облили зеленкой судью хозсуда Харьковской области (обновлено)

Полицейские проводят мероприятия по розыску злоумышленника.

Возле ВККСУ неизвестные облили зеленкой судью хозсуда Харьковской области (обновлено)
Виталий Усатый
Фото: http://blog.prosud.info

Во вторник утром, 19 марта, возле Высшей квалификационной комиссии судей Украины неизвестные напали на судью хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого.

Об этом сообщила пресс-служба ВККСУ в Фейсбуке.

"Совершено нападение на судью хозяйственного суда Харьковской области Усатого Виталия Александровича, который должен был принять участие в процедуре квалификационного оценивания", - говорится в сообщении.

Подробности нападения не сообщаются.

Отмечается, что ВККСУ решительно осуждает подобные проявления насилия и последовательно продолжает осуществлять все процедуры в рамках проведения судебной реформы.

Обновление. В полиции уточнили, что судью облили зеленкой.

"На месте происшествия пострадавший рассказал, что к нему подошел неизвестный в капюшоне, брызнул зеленкой и убежал", - говорится в сообщении.

Правоохранители просматривают записи с камер видеонаблюдения и проводят мероприятия по розыску злоумышленника.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, в ноябре прошлого года несколько человек напали на председателя ВККСУ Сергея Козьякова и облили его зеленкой.

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