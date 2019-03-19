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Военные на Донбассе уничтожили БМП боевиков и две военных машины

За сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий погиб.

Военные на Донбассе уничтожили БМП боевиков и две военных машины
Фото: Макс Левин

За минувшие сутки российско-оккупационные войска трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, используя запрещенное вооружение. В результате обстрела погиб один военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Все обстрелы боевики осуществили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": из минометов калибров 120 и 82-мм - вблизи Екатериновки; дважды - из снайперской и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов, и в дальнейшем - из минометов калибра 82-мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Хутора Вильный.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил", - отмечается в сообщении.

По данным украинской разведки, 18 марта двое боевиков были ликвидированы и еще двое ранены. Также были уничтожены две боевые машины пехоты и две единицы военной автомобильной техники.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что военные сбили беспилотник боевиков на Авдеевском направлении.

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