Огонь потушили сотрудники магазина с помощью ручного огнетушителя, пострадавших нет.

Фото: Дмитро Власов В ценре Киева подожгли магазин 'Рошен'

В понедельник, 18 марта, на Бессарабской площади в центре Киева в магазин Roshen бросили взрыв-пакет, в результате чего загорелась витрина.

Об этом сообщает "Информатор".

Огонь потушили сотрудники магазина с помощью ручного огнетушителя. В результате происшествия никто не пострадал.

Согласно видео с камер наблюдения, момент возгорания заметили в 15:10. По словам очевидцев, в витрину магазина Roshen на Крещатике, 29 бросили взрыв-пакет.

На месте работают правоохранители, которые отказались давать комментарии, а также сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Службы безопасности.

Отметим, что это уже второй поджог магазина Roshen за прошедшие сутки - ночью в столице подожгли магазин возле станции метро "Героев Днепра". Пожар, вероятно, устроили двое неизвестных - они облили фасад какой-то жидкостью и подожгли ее.

Обновление. Полицейские задержали мужчину, который бросил емкость с зажигательной смесью в витрину магазина. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

"В ходе отработки территории сотрудники уголовного розыска разоблачили и задержали 53-летнего жителя столицы. Его доставили в управление полиции для дачи объяснений", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее, в феврале, горел магазин Roshen в Дарницком районе - на Осокорках. В поджоге подозревается частный предприниматель, занимающийся оптовой торговлей кондитерскими изделиями. Мужчина облил витрину извне легковоспламеняющимся веществом и поджег ее. Его задержали полицейские.

В 2017 году активистка движения Femen Алиса Виноградова была задержана по подозрению в поджоге декоративного трамвайчика у магазина Roshen в Виннице, а также поджоге фигур медведей возле магазина Roshen в Киеве.