​​Начальника управления образования РГА в Киеве подозревают в злоупотреблениях на 1,2 млн гривен

Чиновница приняла от коммерческого общества оборудование, не соответствующее требованиям.

Прокуратура Киева сообщила о подозрении начальнику управления образования Деснянской районной государственной администрации в злоупотреблении служебными полномочиями, что повлекло ущерб государству на сумму более 1,2 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Установлено, что указанное должностное лицо, действуя в интересах частной фирмы, в нарушение требований п. 4 ст. 36 закона Украины "О публичных закупках", приняло от коммерческого общества оборудование, не соответствующее требованиям, предъявляемым в тендере для оборудования пищеблоков дошкольных учреждений района. В результате нарушений государству нанесен ущерб на сумму свыше более 1,2 млн гривен", - говорится в сообщении.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2. ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), наказание за которое предусматривает до шести лет лишения свободы.

Готовится ходатайство об избрании задержанной меры пресечения.

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