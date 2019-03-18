В зоне ООС сегодня погиб украинский военный

С начала суток зафиксировано два обстрела.

В результате обстрелов российских боевиков на Донбассе сегодня погиб украинский военнослужащий. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток в подразделениях ООС есть безвозвратная потеря", - сообщил он.

Погибший - военный 1998 года рождения.

С начала текущих суток боевики осуществили минометный обстрел в районе поселка Молодежное Донецкой области и пулеметный обстрел около Хутора Вольный (Луганская область).

Напомним, накануне боевики совершили 10 обстрелов, в семи случаях - с использованием тяжелого вооружения. В результате обстрелов погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.