На Донбассе зафиксированы 6 обстрелов с начала суток

В течение текущих суток противник шесть раз открывал огонь по позициям украинских войск на Донбассе. В том числе - трижды с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке.

В частности, враг обстрелял украинские позиции из минометов калибра 120 мм в районе Марьинки, из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Золотое-4, из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов - около поселка Новолуганское.

Из противотанковых ракетных комплексов боевики стреляли вблизи пгт Новотошковское и, дважды, в районе села Крымское.

Потерь среди украинских военных нет.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, подчеркивают в штабе ООС.

Напомним, в субботу в зоне ООС было зафиксировано два обстрела. Один военнослужащий погиб, один получил ранения.