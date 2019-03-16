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Сотрудница харьковской полиции устроила ДТП со смертельным исходом

На женщину завели дело по ст. 286 Уголовного кодекса.

Сотрудница харьковской полиции устроила ДТП со смертельным исходом

Сотрудница харьковской полиции устроила ДТП, которое привело к гибели человека.

Авария произошла еще утром 8 марта на улице Полтавский Шлях, говорится на сайте полиции Харьковской области.

42-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota наехала на 65-летнего мужчину, который находился на пешеходном переходе. Пострадавший получил серьезные травмы и без сознания был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

14 марта пострадавший скончался.

По данному факту начато производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, 9 марта в Ровенской области выпивший полицейский сбил двух 13-летних подростков. Дети не получили серьезных травм.

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