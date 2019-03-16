Фото: Макс Левин

В центре Киева разместили 3 тысячи полицейских в связи с запланированными акциями против хищений в "Укроборонпроме". Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Сегодня в Киеве состоится несколько акций, самая массовая из которых - в центральные части города (в соответствии с поданной заявкой, запланировано участие около 10 тыс. человек). Несмотря на это, разработаны соответствующие расчеты для надлежащего обеспечения правопорядка и безопасности участников мероприятий. Поэтому на службу заступили 3 тыс сотрудников полиции и военнослужащих НГУ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что привлечены сотрудники полиции диалога, взрывотехнической и кинологической служб.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Ранее сообщалось, что на 12:00 субботы, 16 марта, в центре Киева запланированы массовые акции, в частности "Национального корпуса", с требованием привлечь к ответственности виновных в хищениях в "Укроборонпроме". В связи с этим в столице правительственный квартал перекрыли для движения автомобильного транспорта.

Напомним, в прошлое воскресенье"Нацкорпус" устроил потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь прорваться к Порошенко. Столконовения также произошли на акции в Киеве.