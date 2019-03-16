Майор ВСУ попался на взятке в 3 тыс. долларов

Он пообещал помочь передать в аренду здание в одном из военных городков Уманского гарнизона.

Военная прокуратура задержала на взятке в 3 тысячи долларов майора ВСУ - помощника командира по материально-техническому обеспечению одной из воинских частей, дислоцированной в Черкасской области. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Задержание состоялось еще 14 марта.

"Установлено, что офицер требовал и получил взятку в сумме 3 тыс. долларов в интересах должностных лиц квартирно-эксплуатационного отдела г.Белая Церковь. За полученные средства военный пообещал обеспечить согласование и передачу в аренду в пользу одного из частных предприятий индивидуально-определенного военного имущества, а именно - здания в одном из военных городков Уманского гарнизона", - рассказал Лысенко.

Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч.5 ст.27 (Виды соучастников) и ч.3 ст.368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК, ходатайство в суд об избрании меры пресечения - содержание под стражей, а также об отстранении от занимаемой должности.

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