В номер Свитолиной и Монфиса в Индиан-Уэллсе ворвались полицейские с оружием (обновлено)
В номер Свитолиной и Монфиса в Индиан-Уэллсе ворвались полицейские с оружием (обновлено)
Террорист из Новой Зеландии в "манифесте" упомянул Украину
Террорист из Новой Зеландии в "манифесте" упомянул Украину
Наши Судеты
Наши Судеты
В Новой Зеландии вооруженные люди напали на две мечети, 49 погибших (обновлено)
В Новой Зеландии вооруженные люди напали на две мечети, 49 погибших (обновлено)
Усик замаскировался до неузнаваемости, чтобы воочию наблюдать за позором "Динамо"
Усик замаскировался до неузнаваемости, чтобы воочию наблюдать за позором "Динамо"
Гройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкой
Гройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкой
​В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904 (обновлено)
​В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904 (обновлено)
Снижение курса гривны оказалось связано с "Укрзализныцей"
Снижение курса гривны оказалось связано с "Укрзализныцей"
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
ГлавнаяОбществоВойна

Боевики совершили шесть обстрелов на Донбассе в пятницу

Потерь среди украинских военных нет.

Боевики совершили шесть обстрелов на Донбассе в пятницу
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 15 марта, российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из запрещенного Минскими договоренностями оружия огонь открывали трижды.

Как сообщили в штабе ООС, противник обстреливал наши войска из минометов 120-го и 82-го калибров, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток "позиции наших войск были обстреляны два раза: из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новоселовка вторая; из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи села Широкино", - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг четыре раза обстрелял наши позиции в районе населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Станица Луганская.

Потерь среди наших защитников нет.

По данным разведки, 15 марта двое оккупантов были уничтожены.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Вчера сообщалось, что двое украинцев умерли на блокпостах в зоне ООС. Из-за больших очередей со стороны боевиков медики не успевают оказывать помощь.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также