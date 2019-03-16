Боевики совершили шесть обстрелов на Донбассе в пятницу

За прошедшие сутки, 15 марта, российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из запрещенного Минскими договоренностями оружия огонь открывали трижды.

Как сообщили в штабе ООС, противник обстреливал наши войска из минометов 120-го и 82-го калибров, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток "позиции наших войск были обстреляны два раза: из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новоселовка вторая; из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи села Широкино", - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг четыре раза обстрелял наши позиции в районе населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Станица Луганская.

Потерь среди наших защитников нет.

По данным разведки, 15 марта двое оккупантов были уничтожены.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Вчера сообщалось, что двое украинцев умерли на блокпостах в зоне ООС. Из-за больших очередей со стороны боевиков медики не успевают оказывать помощь.