Двое украинцев умерли на блокпостах в зоне ООС. Об этом сообщили в пресс-центре операции объединеных сил.

15 марта на КПВВ "Новотроицкое" умерло двое граждан Украины, которые ехали с оккупированной территории Донецкой области. В 10.35 на контрольно-пропускном пункте "Новотроицкое" водитель такси сообщил, что по дороге от блокпоста "Березовое-2" его пассажиру стало плохо и он потерял сознание. Старший наряда вызвал "скорую", которая прибыла спустя десять минут, однако, к тому моменту мужчина уже скончался. По предварительной информации, причиной смерти был инфаркт. Тело умершего забрали родственники на оккупированную территорию (мужчина не успел пересечь линию разграничения).

Кроме этого, на контрольно-пропускном пункте "Майорское", около 11.40, гражданин Украины потерял сознание. Ему вызвали скорую помощь, прибывшие на место медики пытались реанимировать мужчину однако, около 12.15 тот скончался. Он также не успел пересечь линию разграничения. Родственники планируют похоронить его на временно оккупированных территориях.

Украинская сторона СЦКК заявила, что указанные случаи произошли вследствие того, что подконтрольные России боевики постоянно создают длинные очереди для мирных жителей во время пересечения линии разграничения, что практически делает невозможным предоставление своевременной и квалифицированной медицинской помощи.