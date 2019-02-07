На КПВВ "Майорск" умерли два человека

Власти инициируют расследование, почему на этом КПВВ так много погибших.

Двое граждан Украины погибли, проходя пункт пропуска "Майорск" со стороны оккупированной Горловки. Об этом в сообщил представитель Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский, пишет УНН.

Погибшие - мужчины 1944 и 1956 годов рождения. Инцидент произошел на КПВВ со стороны оккупантов, сообщил Лисянский. Он отметил, что этот инцидент является "тревожным звонком", ведь на этом пункте пропуска за последний месяц скончались еще трое украинцев вследствие сердечного приступа.

Лисянский обратился к прокурору Донецкой области с просьбой внести происшедшее в реестр и расследовать гибель людей на КПВВ боевиков.

Одной из причин, почему на пункте пропуска погибают пожилые люди, Лисянский назвал то, что у боевиков нет отлаженной системы пропуска, и нет надлежащей медицинской помощи.

Напомним, в январе на КПВВ со стороны боевиков умерли несколько человек, все погибшие - пожилые люди.