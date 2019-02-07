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В пятницу в Киеве до +1 градуса, без осадков

Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица.

В пятницу в Киеве до +1 градуса, без осадков
Фото: newsukraine.com.ua

В пятницу, 8 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7 градусов, днем -1…+1 градус.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-8 градусов, днем +1…+8 градусов.

В Карпатах без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица, температура ночью -4…-9 градусов, днем -2…+3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-10 градусов, днем +4…-4 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-9 градусов, днем +4…-3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-9 градусов, днем +2…-4 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем -2…+3 градуса.

В Крыму облачно, небольшие осадки, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +1…+6 градусов.

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