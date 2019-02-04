Во вторник в Киеве похолодает до +3 градусов, возможен мокрый снег

Синоптики обещают облачную погоду во всех регионах, на севере и западе с небольшими осадками.

Во вторник, 5 февраля, в Киеве облачно, ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +1…+3 градуса.

На западе Украины облачно, ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем -1…+5 градусов.

В Карпатах местами небольшой мокрый снег, температура ночью -1…-6 градусов, днем -2…+3 градуса.В Моршине без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +1…+3 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +2…+4 градуса.

В Сваляве местами небольшой мокрый снег, температура ночью 0…+2 градуса, днем +2…+4 градуса.

На севере Украины облачно, ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег, на дорогах кое-где гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+3 градуса.

В центре Украины облачно, без осадков, местами туман, на дорогах кое-где гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем 0…+6 градусов.

На востоке Украины облачно, без осадков, местами туман, на дорогах кое-где гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, днем -2…+5 градусов.

На юге Украины облачно, без осадков, местами туман, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +4…+9 градусов.

В Крыму облачно, без осадков, местами туман, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +4…+9 градусов.В Ялте без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +6…+8 градусов.