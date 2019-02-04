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Видео дня. Интронизация митрополита Епифания

3 февраля в Софии Киевской официально возвели на престол предстоятеля Православной Церкви Украины Митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

В интронизации участвовали представитель вселенского патриарха Варфоломея, митрополит Галльский Эммануил, митрополит Макарий, который ранее возглавлял Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ), а также митрополит Винницкий и Барский Симеон, который присоединился к созиданию ПЦУ со стороны тех общин, которые были в церкви Московского патриархата.

"Українська церква" на своей странице в youtube опубликовала видео возведения Епифания на престол.

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