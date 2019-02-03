Фото: пресс-служба президента

В Софии Киевской официально возвели на престол предстоятеля Православной Церкви Украины Митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Об этом сообщает Укринформ.

На престол Киевской митрополии его возвели представитель вселенского патриарха Варфоломея, митрополит Галльский Эммануил, митрополит Макарий, который ранее возглавлял Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ), а также митрополит Винницкий и Барский Симеон, который присоединился к созиданию ПЦУ со стороны тех общин, которые были в церкви Московского патриархата.

Фото: пресс-служба президента

Фото: пресс-служба президента

Фото: пресс-служба президента

Фото: пресс-служба президента

Фото: пресс-служба президента

Фото: пресс-служба президента

Филарет не приехал на интронизацию Епифания из-за ухудшения здоровья. Врачи запретили ему покидать больницу. Однако он направил свое письменное приветствие, которое зачитали в конце богослужения.

От момента интронизации Епифаний полноценно стал митрополитом Киевским и всея Украины. После этого предстоятель Православной церкви провел первую литургию в официальном статусе.

Фото: пресс-служба президента

Во время богослужения митрополит начал причащать присутствующих в соборе прихожан, первыми из которых был президент Петр Порошенко с женой Мариной.

Фото: пресс-служба президента

После церемонии митрополита поздравила его мать 61-летняя Вера Богданюк.

Фото: Соня Кошкина

После интронизации запланировано первое заседание Священного Синода ПЦУ. На Синоде должны окончательно согласовать, утвердить и назначить ответственные должности и синодальные управления, которые будут действовать в дальнейшем для развития единой поместной православной церкви.